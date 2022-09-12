謝祖武、杜詩梅互動逗趣。（TVBS提供）

「麻辣師生檔」謝祖武、杜詩梅、林利霏再合作。（TVBS提供）

時隔20年，「麻辣師生檔」謝祖武、杜詩梅和林利霏，終於在TVBS《機智校園生活》第三季「必勝高三生」重逢，謝祖武直呼：「緣分真是妙不可言！」杜詩梅、林利霏接連爆料謝祖武拍戲依舊調皮，鏡頭沒帶到的時候，不是鬥雞眼就是用全身肢體逗笑對方，杜詩梅笑說：「但我們也見過世面啦！不像當年那麼好欺負囉！」

飾演咪寶媽媽的林利霏，表達再與謝祖武合作的興奮之情，也說小武哥狀態維持得很好，當年反而胖一點，現在則是越來越瘦。一旁的杜詩梅頻點頭：「(當年)是Baby fat啦！」沒想到，謝祖武反過來稱讚維持最好的其實是杜詩梅，讓她自我調侃：「對啦！一樣穩重。」

被問及是否感受到新一輩演員對「麻辣班底」的崇拜眼神？杜詩梅開玩笑地說道：「聽說孩子們都跪著背劇本，因為傳聞小武哥很嚴厲，大家很緊張。」謝祖武聽完一本正經地說：「最主要是我在片場很嚴肅，不苟言笑，把所有的時間拿來琢磨劇本，不會隨便開玩笑。」杜詩梅立刻跟上：「以上小武哥說的，全部反過來聽，就對了。」師生三人一來一往鬥嘴，展現十足好默契。

學生演員們對傳說中的「小武哥」特別感興趣，女生們都想知道老師的保養祕訣，小胖鄭豐毅突發奇想，提問前輩會不會逛夜市、吃路邊攤，逸祥與山豬（陳俊甫）則好奇兩人演不好時，會不會被老師打？謝祖武馬上入戲，以老師身分為大家解惑，表明自己保養秘方就是「適度運動、控制飲食」，因為早睡，所以不逛夜市，甚至藉機宣導「這個時期，還是要做好防疫」；至於逸祥與山豬，謝祖武頑皮地反問：「他們是誰？」接著讚美兩人在綜藝節目表現很好，能合作非常開心，隨後自爆：「雖然有時候，聽不懂他們的笑話啦！」

《機智校園生活》繼上個月舉辦中南部演員見面會，引發熱烈迴響，在諸多粉絲敲碗之下，本周六(9／17)將於台北西門町紅樓北廣場舉辦粉絲見面會。