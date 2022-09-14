年底雙北市選戰引發各界關注。媒體人韋安認為，民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍，這兩人都擺錯了位置，導致如今一人跌落神壇，一人不甘不願選新北市卻常常出包，最終綠營兩都都贏不了，新北市甚至會「史詩級」潰敗。

韋安昨日（13）在臉書發文表示，民進黨把陳時中、林佳龍這兩人都擺錯了位置。韋分析，陳若繼續當指揮官，沒跑去選台北市，現在根本不會發生那麼多奇奇怪怪的事，各界也不會整天追著他的大小事猛打，他就繼續當「抗疫英雄」，在指揮中心指揮官的權威身分下，那些防疫「黑洞」，也不會被愈捅愈大。

至於林佳龍，韋安直言，林佳龍原本一心要選台北市，卻在萬不得已下才不得不改選新北市，但他心裡還是想著台北市，以致於「話由心生」，常常出包。

針對當前情勢，韋安認為綠營這次選戰最大的問題就是，把陳時中、林佳龍「兩個人都擺錯位置」，所以最終不僅台北市贏不了，面對在各大民調橫掃冠軍的國民黨籍現任市長侯友宜，民進黨在新北市這局更會「史詩級」地潰敗。