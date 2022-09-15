睜眼說瞎話？慈濟慈善事業基金會執行長顏博文爆料去年民間採購BNT疫苗秘辛，讓政府急忙出面滅火表示沒擋疫苗，民進黨台北市長候選人、衛福部前部長陳時中更說「沒有執政黨會擋疫苗」。但國民黨台北市議員徐巧芯列出要求疫苗政策公開透明的8項立院提案，包括1個月內擴大採購WHO認證疫苗至4000萬劑、公開「3+11」完整會議紀錄、高端EUA審查應比照美國FDA全程直播公開等，竟然全遭民進黨立委封殺，讓她大酸，如果改成「沒有執政黨會擋高端疫苗」就合理多了。

徐巧芯今(15日)在臉書發文表示，【陳時中：沒有執政黨會擋疫苗】事實是，去年的六月，民進黨立委封殺8項提案：

1. 一個月內擴大採購WHO認證疫苗至4000萬劑。

2. 公開「3+11」完整會議紀錄。

3. 高端的EUA審查，應比照美國FDA全程直播公開。

4. 國產疫苗完成三期期中試驗後，方可供國人接種。

5. 衛福部應採國際標準作為EUA標準。

6. 公開施打疫苗的「第2類」官員接種名單。

7. 調查民進黨社群中心范綱皓是否造謠。

8. 檢討國產疫苗採購合約與購買價格。

徐巧芯酸，如果改成「沒有執政黨會擋高端疫苗」就合理多了，民進黨政府只擋BNT疫苗啦，沒有擋高端，望周知。