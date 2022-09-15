由國際名導王家衛打造《花樣年華》，邀來梁朝偉與張曼玉攜手演繹，片中身穿典雅旗袍的張曼玉拎著舊式保溫壺，穿梭窄暗樓梯間與梁朝偉擦身而過的場景，在王家衛詩意的鏡頭下，結合御用電影配樂師梅林茂為光影注入靈魂，使這一幕成為經典，也讓保溫壺中的雲吞麵成為代表該片的經典食物之一。

梁朝偉曾透露拍攝《花樣年華》夜晚小麵攤的戲，自己吃雲吞麵吃到拍不下去的慘痛經驗，「當時總共吃了26碗，我跟導演說沒辦法再吃了，光聞到味道就沒辦法，問導演能不能別再吃了，導演只回我拍完這場再說吧！」最後一共歷經25次NG，吃了26碗才成功讓王家衛滿意喊卡。該片4K修復版也將於明天（16日）在台上映，片中這碗經典雲吞麵，即將在9月20、21日，於CATCHPLAY與MUVIE CINEMAS MUCROWN頂級影廳合作推出的《花樣年華》沉浸式奢華晚宴中獨家復刻供應。

蟬聯5年《台北米其林指南》三星的「頤宮」中餐廳跨界合作打造10道限定粵式料理，影迷除了能夠享用電影復刻美食，亦能體驗絲綢旗袍與專人打造復古髮型，以蘇麗珍與周慕雲的經典造型，沉浸式進入電影情境，重回1960香港的絕代風華，活動詳情請上MUVIE CINEMAS官網活動頁面。