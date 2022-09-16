田馥甄今晚在高雄巨蛋開唱，開心跟粉絲互動。（何樂音樂提供）

田馥甄今晚在高雄巨蛋開唱，用心打造多套全新造型華服。（何樂音樂提供）

田馥甄16日起在高雄巨蛋舉辦4場「一一」巡迴演唱會。第3度唱進高雄巨蛋的她，原訂在上周舉辦，豈料演出前突然感冒，總彩時嚴重失聲，緊急宣布延期一周，經過妥善休息，她順利恢復高亢清亮的嗓音，演唱〈獨善其身〉時，感性說：「獨善其身，先善待這身體，靈魂再相遇，等了1個星期，身體告訴我現在是最好的時辰，我們終於一一相遇。」

她也開心向粉絲喊「你們好嗎？」歌迷隨即送上暖心的打氣鼓勵，氣氛動人，不少粉絲也在台下紅了眼眶，田馥甄也分享最近的心情，「我也很好，不過之前因為沒有好好獨善其身，所以讓大家多等了1個星期，也讓大家擔心困擾生氣各種情緒，但謝謝妳們還在這裡」，時隔快2年再度舉辦大型演唱會，她坦言：「沒想到原來要一一唱所欲言，要一一與大家相遇，真的得來不易，讓我們都珍惜此刻的幸福吧。」

她一開場飆唱〈我把我的靈魂送給你〉揭開序幕，瞬間劃破主視覺「一一」LED屏幕後，緊接嗨唱快歌〈先知〉，粉絲跟著節奏一起搖擺，穿著白色俐落長裙的她，還在背部特製雲朵裝飾呈現仙氣飄飄，頭上更頂著一頂特製1.1公尺的巨高頭飾，她隨著歌聲步上長達30公尺特製漂浮舞台，並升上4公尺高台，開心跟全場粉絲互動。

她一連熱唱〈還是要幸福〉、〈懸日〉、〈LOVE！〉時，換上第2套紫羅蘭LED燈炮禮服，她笑稱這件衣服是人性化聲控，也是另類的「光明燈」，但光明來自於粉絲，會隨著呼喚分貝大小而轉動，燈泡時而發亮、旋轉有所變化相當逗趣。

田馥甄「一一」巡迴演唱會高雄站有別於台北站，特別在歌單中於新歌、經典歌中增加與調整，團隊更用心打造7套全新造型服，總成本斥資破億打造，每位樂迷入場即可獲得限定螢光棒作為紀念。田馥甄的好姊妹陳嘉樺（Ella）今晚南下到場支持，Ella、Selina皆送上花籃祝賀。