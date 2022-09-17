台灣民意基金會16日公布最新「台灣人的政黨認同與支持」民調，結果顯示，20歲以上台灣人中，支持民進黨者有22.4%、國民黨15.4%、民眾黨20.9%。台灣民意基金會表示，這是民進黨在2016年蔡英文上台以來，政黨支持度最低的時刻，可謂陷入「空前低迷」狀態。因此就有港媒認為民進黨「芒果乾」的效力不再，對未來衝擊甚深，許多原先支持民進黨的大量年輕選民集體出走。

根據港媒《中評社》的報導指出，現在台灣由民進黨完全執政，因此不論做什麼，沒人擋得住；不論政策爭議有多大，沒人攔得住，再加上側翼與網軍「順我者昌，逆我者亡」的操作，出征對象不設限、不封頂，這讓民進黨支持度滑落，而被視為選舉萬靈丹的「芒果乾」（亡國感）近乎失效，而近日美國參議院外交委員會日前初審通過《台灣政策法》，沒想到這部挺台最強法案，還是讓民進黨支持度不進反退。

該份報導更指出，現在台灣民眾對於兩岸動盪不滿，以及因為長達3年的疫情收入減少、物價高漲，皆重擊民進黨的支持度，而原本許多支持民進黨的台灣年輕選民也正在集體出走，從台灣民意基金會的民調可以看到，民眾黨在20歲至54歲選民中已經全面碾壓民進黨，民進黨只有在60歲以上選民擁有絕對優勢。