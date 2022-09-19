大陸選秀綜藝節目《乘風破浪》從開播以來就話題不斷，卡司陣容請來多位大牌女藝人，有少女時代前成員Jessica（鄭秀妍）、阿雅（柳翰雅）、許茹芸、王心凌、薛凱琪等人，隨著節目最終集選出10名女星成團，女星王心凌在節目中突破自我創造無數精彩表現，最終獲得總冠軍以女團C位出道，隨後配合節目推出團體綜藝，不過卻被發現有2名女星缺席，被淘汰的吳謹言還出現在節目中，掀起網友討論。

《乘風破浪》最終有10位女星成團，分別為：王心凌、Jessica、于文文、譚維維、鍾欣潼（阿嬌）、蔡卓妍（阿Sa）、薛凱琪、郭采潔、唐詩逸及張天愛。《星星的約定》由王心凌領軍和蔡卓妍、鍾欣潼、吳謹言、黃小蕾擔任常駐嘉賓，每一期飛行嘉賓找來張衛健、佘詩曼、汪東城、張棟樑、李一桐等人，還會邀請張天愛、唐詩逸、譚維維陸續登場，看點十足。

而人氣第二的Jessica領軍綜藝《樂隊的海邊》，常駐嘉賓有于文文、劉戀、趙夢、張儷、張天愛，之後還會請其他藝人錄製，不過目前還沒有定檔播出，讓許多粉絲不滿。而且有網友發現排名第6的薛凱琪和排名第9的郭采潔都沒有出現在兩個節目中，反而是被淘汰的吳謹言和黃小蕾成為固定班底，讓粉絲出聲抱不平「成團成了個寂寞」、「成團的姐姐去哪兒了」、「那成不成團有什麼區別」。

王心凌《星星的約定》合體鍾欣潼、蔡卓妍、吳謹言、黃小蕾。（圖／翻攝自微博）

薛凱琪證實謝絕兩綜藝邀約。（圖／翻攝自微博）

據香港媒體《東網》報導，薛凱琪婉拒這兩檔綜藝，因為《乘風破浪》錄影總共有120天，再加上先前的工作，導致她已經有1年半沒回家，她透露兩檔節目都有來詢問檔期，「我連酬勞都沒談就婉拒，覺得親情最重要」，更強調和其他人關係都不錯，希望外界不要誤會，而網傳郭采潔或許會成為飛行嘉賓，讓不少粉絲期待播出。