每個女人都期待能擁有一段刻苦銘心、甜蜜幸福的愛情，《搜狐網》運勢專欄指出，處女座、獅子座、天蠍座和牡羊座的男性，特別專情執著，為了愛心甘情願付出一切，讓對方暖到心坎裡。

1.處女座

處女座的男性一向執著，在談戀愛中也是如此，一但選擇了愛情，外界不看好這段感情他也會全力以赴，他們心甘情願為愛情付出。

2.獅子座

獅子男人人稱霸道總裁類型，跟他們在一起會有一種被保護的感覺。雖然他們脾氣很壞，但是他們在愛情裡特別專情，當獅子男真正愛上了你之後，會把一切好的都給你不需要什麼理由，就是這麼任性和霸氣！與獅子男在一起最幸福的就是她們只要看到適合你的東西，就會特別買給妳，願意為你付出，讓妳暖到心坎裡。

3.天蠍座

天蠍男對感情態度非常極端，愛就愛到底，恨就恨到底，如果他們愛上了妳，天蠍難會變得很專情，絕對不會再喜歡其他異性，就算要天蠍男為她摘下天上的星星，也百般願意。

4.牡羊座

牡羊男人雖然很熱情，但是追求完美的生活，喜歡冒險、極限運動，但是有時候牡羊男的也是一個急性子，做事情很毛躁。但是當牡羊男結婚時，對於老婆卻是永遠沒有脾氣，有時候他們都不知道自己到底哪裡做錯了，而讓老婆生氣，不過即使這樣，他們也願意承受老婆的怒火，而且一點都不會往心裡去，他們心中老婆永遠放第一位。