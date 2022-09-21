台東縣池上鄉18日發生規模6.8地震，總統蔡英文直到晚上8點才到中央災害應變中心視察，且致完詞就離開。資深媒體人陳揮文發現蔡英文一個小動作不滿說，蔡英文看讀稿機時，坐在椅子上搖來搖去，讓他不禁怒批「坐沒坐相」。

陳揮文20日在《鄉民大會》節目中表示，蔡英文18日的行程，下午2點去南投輔選，2點44分地震發生，晚上8點才去應變中心，這很奇怪。中間隔了5個多小時，是在幹什麼？行政院長蘇貞昌當天下午4點就去了，蔡英文為什麼8點才去，是在忙什麼？

陳揮文接著不滿說，蔡英文看讀稿機時候，坐在椅子上輕輕地搖來搖去，讓他不禁氣炸說，「坐沒坐相，妳是在搖什麼？」還從頭到尾低頭一直念稿，沒血沒眼淚，簡直是莫名其妙。

陳揮文舉例指出，2019年米塔颱風，花蓮縣府那時在跟氣象局連線，沒有立刻上線，蘇貞昌臉色很差，翻臉罵人。當時蘇貞昌發飆，18日為什麼不開飆，花蓮、台東兩個縣長都已經HOLD在哪裡，早就上線了，為什麼不連線？陳揮文認為，那是故意的，他不相信消防署會出包，每次颱風地震一級開設時，所有縣市的應變中心都已經連線好了，蔡英文、蘇貞昌、內政部長徐國勇等人講完就走了，根本沒把這個當一回事，就算當場沒連線，也可以打電話。