當然是永遠無怨無悔的爸媽嘍！但我驕傲的是，我爸媽加起來快一百八十歲了，他們還是無怨無悔的，站在大兒子身旁，替他加油打氣，在他們眼裡，「這兒子可厲害了，又出新書啦！」

趁著回桃園參加鍾肇政文學獎的評審，回老家轉了一會，送些新書給老爸老媽。

老爸唸了書名，「李後王……」

我跟大弟弟笑了，不能怪他，要九十六歲了，眼睛不好，「主」字上面那一點，他看不清。

老媽問，誰是李後主？！他幹嘛的？！

老爸，阿啊，嗯啊的，也說不清。兩位老人家，只好很可愛的，在大兒子的要求下，擺pose拍照，管他李後主，李後王的。老媽說，你要簽名啊，這一本送鄧先生，那一本送陳老師，再一本要送那個街上的……

我一本本簽好，交給老媽。不管她送給誰，我可以想像，她會一臉開心的，笑出老人斑，「我兒子的新書啦，他簽好名了，這是送給你的……」

於是，我又在我的故鄉，楊梅埔心，小小的，有一陣小騷動了。

作者為知名作家

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