本土疫情降溫，中央流行疫情指揮中心今天公布邊境鬆綁措施，國內邊境鬆綁將分兩階段解封，9月29日入境上限調整為每周6萬人次，實施兩周後，10月13日再將上限調整為15萬人次。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天宣布，由於確診數比上周同期下降，因此，9月29日起，入境上限從現行每周5萬人，調整為6萬人。

王必勝表示，至於未來開放目標，前提是要根據疫情發展，決定觀察一周，若疫情可控穩定，就會宣布兩周後實施，預計10月13日實施入境者免隔離「0+7」，同時入境上限也改為每周15萬人次。

至於觀光部分，10月13日也將取消2020年3月以來的禁團令，會有旅行團進出，沒有症狀就可以搭乘大眾交通工具。

由於開放後，旅客入境可以不必再入住防疫旅館，是否有退場計畫？王必勝表示，這是接下來要趕快討論的計畫之一，這也是就是為何要盡快公告，就是要等兩周後實施，讓業者充分準備時間，不會倉促上路，會請交通部觀光局後續如何進行。

至於，改成0+7 防疫旅館數量要保留多少？王必勝說，需要再經精算盤點後，估算未來還有誰會用到。在看願意配合的業者予以輔導或是補助都要進一步討論。