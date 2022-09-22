新竹市22日新增1064例確診個案，今年以來累積12萬5379例，居家照護者為7123人，居家隔離為2107人。

市府指出，近期為BA.5疫情高峰期，此病毒特徵為免疫脫逃性強，「重複感染」是這波疫情特徵，呼籲曾確診之民眾仍須落實防疫措施，保持良好生活習慣，保護自己也保護他人。

市府衛生局說明，研究顯示接種疫苗對BA.5仍具保護力，接種後可降低中重症風險，提醒民眾應盡速接種完整疫苗，提升自我防護力，同時也能降低傳染他人之機率，並有效防堵社區疫情。

衛生局表示，中央流行疫情指揮中心21日宣布，住宿及社區式照顧機構延長定期篩檢措施至10月31日止，住民及服務對象每周定期快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲則每周1次，未滿2歲免篩；有症狀時亦即快篩，未滿2歲採PCR），工作人員每周至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，篩檢頻率視疫情狀況滾動式調整。

「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，民眾應積極配合各項防疫措施， 並於必要場合確實配戴口罩、減少出入人潮密集場所。