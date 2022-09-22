民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的口號是「翻轉苗栗」，他將於24日早上九點半舉行競選總部成立造勢大會，大咖合體卡司相當堅強，包括總統暨黨主席蔡英文、副總統賴清德、立院黨團總召柯建銘和桃園市長鄭文燦都將出席。徐定禎說，眾人一起展現翻轉苗栗的決心，苗栗的未來，請大家放心交給徐定禎！

「小英總統來了！徐定禎競選總部造勢大會邀您共襄盛舉！」徐定禎說，這場苗栗首發的造勢活動，他想懇請每個支持苗栗要改變、支持徐定禎的朋友們共襄盛舉，一起站出來用行動翻轉苗栗、改變苗栗的未來。地點將在苗栗縣頭份市中正路340號的徐定禎縣長候選人競選總部舉行。

選舉不只要大咖力挺加持，也需要最強幕僚從旁輔佐。徐定禎今(22日)宣布，歡迎2位苗栗縣議員擔任競總發言人，包括曾玟學，以及陳品安律師。徐定禎強調，苗栗隊推出苗栗最強發言人群，要集合每個支持本土陣營的夥伴，我們會把力量最大化，用實力打贏這場選戰。

徐定禎介紹，陳品安議員長期耕耘婦幼議題，細心打造讓婦幼安心的好環境；曾玟學議員則敢講、敢拼，在國民黨環伺的苗栗縣議會中，照樣揭發苗栗財政黑洞的真相，為正義發聲，這正是苗栗隊的價值所在。