交通部將9月訂為交通安全月，公、私單位與民間團體均在本月密集宣導道路安全要領，交通部指出，每年死於道路交通事故將近3000人，其中有6成發生在路口，這兩年反覆提醒行經路口時，車輛要「慢看停」，行人也要做到「停看聽」。

根據統計，今年1至6月交通事故死亡人數已達1495人，較去年同期增加20人。交通事故件數6成發生在路口，其中無號誌路口佔整體路口死亡人數約有3成5，行人交通事故死亡人數中近5成發生在路口。

交通部道安會執行秘書黃運貴表示，每年9月起至年底，國內交通事故死傷人數有上升情形，為提醒國人及學生加強重視交通安全，以翻轉事故死傷上升的趨勢，交通部每年將9月訂為交通安全月。

為響應9月全國「交通安全月」，高公局、公路總局、遠通電收首次攜手舉辦「國道交通安全嘉年華」，將用路安全宣導場域從市區道路延伸到國道，除了一般交通安全知識外，特別針對國道服務區內人車交錯、行人穿越路口等問題，透過活動加強宣導，全面守護用路人安全。

遠通電收指出，近年由於疫情導致國旅風氣驟增，國人關注出行安全時，除了小心預防一般平面道路以及無號誌路口的事故風險外，針對國道交通安全意識的推動更是刻不容緩。

高公局主秘彭煥儒說，由於疫情導致國旅風氣驟增，國道自駕的比例也較以往更為盛行，針對一般用路人則加強宣導「不超速」、「不逼車」、「不無照」以及「勿過度依賴駕駛輔助系統」。

靖娟文教基金會也指出，交通事故是12歲以下兒童事故傷害的首要因素，數據也顯示，兒童行走的交通事故中，有高達6成發生在穿越道路，可見安全跨越馬路對孩童來說不是件容易的事，駕駛人行駛時應該時刻留意孩童動向，孩子也可以藉由教材學習該如何用安全又正確的方式過馬路，避免憾事發生。