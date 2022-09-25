不少新人結婚都會請司儀主持婚禮，大陸一名萬姓婚禮司儀抱怨，日前主持完一對新人的婚禮，等儀式後新郎突邀約他入桌吃飯，沒想到事後他向新人收取主持尾款時，新娘卻以「桌錢比尾款還貴」為由拒付尾款，令他無奈說，主持多場婚禮從沒遇過這種事。

綜合陸媒報導，大陸浙江寧波市一名萬姓飯店婚禮司儀表示，主持完新人的婚禮儀式後，新郎熱情邀他入桌吃飯，沒想到婚禮結束他向新人收取尾款時，新娘以桌菜的錢比尾款還貴為由，拒絕付款，更嗆他「我老公邀約你的時候已經喝醉了，腦袋不清楚，你不是應該要來問我嗎？」

萬姓司儀指出，婚禮前和新人溝通時，曾和新人明確說不需要準備他的餐點，再加上自己婚禮主持經驗豐富，所以當新郎邀約他入桌吃飯時，他沒想到要去請示新娘，如今被新娘以這理由拒付尾款，令他十分無奈。

事件曝光後，網友皆認為新娘太小氣，「新娘也太小氣了吧」、「這麼摳幹嘛要辦婚禮」、「這年頭辦婚禮哪有不賠錢」、「我只看到地位極低的新郎」、「新郎都開口了，不需要這樣計較吧」、「新娘這格局，以後結了婚日子也不好過」。