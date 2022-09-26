資深媒體人周玉蔻攻擊國民黨台北市長候選人蔣萬安家人，今(26日)更在北檢前與國民黨台北市議員王鴻薇對罵。國民黨台北市議員徐巧芯在《大新聞大爆卦》節目指出，周玉蔻曾以前輩身份跟她透露，自己不顧形象都是故意演出來的。而且周不但會情緒勒索對手，還會用她的「愛」綁架同陣營的人，讓對方無法輕易跟她切割，有如恐怖情人的行為模式。

徐巧芯爆料表示，周玉蔻以前還算認識，周曾經告訴她一個秘密，當時周面對企業家要告她的時候，內心壓力當然非常大，當時她哭啊鬧的，並上節目大罵對方不是男人，「她告訴我說她是故意的」，所以這一切是故意的，她說她愈是壓力大的時候就是要愈這樣。

「所以她全部都是裝出來的」徐巧芯說，周玉蔻當時以前輩身份教她這個後輩，怎麼因應這種壓力，周認為就應該要用這樣的方式。什麼是非、正直、事實的真相，一點都不重要，演出來，硬著頭皮上就可以了，「她覺得這樣可以保護住她的媒體權威性。」

徐巧芯指出，周玉蔻當然不知道王鴻薇會到現場，所以她就是去堵張女士，意圖再次傷害她，不是道歉，是要給對方更大的壓力，給對方更多痛苦，這叫情緒勒索，就是她知道這樣做會讓你更難堪。當初周代表台聯跟謝長廷選台北市長，在地上滾來滾去，這種事都做得出來，不在乎她的形象。所以她的道歉都是演的，那樣的道歉像是有誠意嗎？還說「妳被特定政治人物利用了」，她是在跟民進黨死忠的講。

「哪怕你(陳時中)說這樣做錯了，這麼簡單一句話說不出口？」徐巧芯強調，為什麼？因為全民進黨已經被周玉蔻一個人綁架了！綁架到2024。「別人要跟我切割，只要我自己先黏上去，他切割難度就會提升了」，所以她先說喜歡周玉蔻都投陳時中，結果隔天陳時中還是不理她，她改說什麼？我敬愛陳時中，但那天陳時中還是不太理她，她改成「我就是愛阿中」，「你愈跟我切割，我愈表達對你濃烈的愛」，這叫什麼？恐怖情人。

徐巧芯表示，周玉蔻其實在跟民進黨講一句話：「你敢切割我，你敢動我的節目，我就愛死你們！」她被台聯、國民黨開除時都曾發生過，民進黨也會發現，怎麼甩也甩不掉！