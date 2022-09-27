今（27）日經市政會議審議通過「高雄市淨零城市管理自治條例」草案，將送高市議會審議，待三讀通過後，報請行政院核定。（柯宗緯翻攝）

我國響應全球氣候變遷國家訂定2050淨零排放目標，身為工業城市的高雄，溫室氣體碳排量約占全國20％，減碳難度相對其他縣市來得高，但高市府積極推動相關減碳政策，今（27）日經市政會議審議通過「高雄市淨零城市管理自治條例」草案，將送高市議會審議，待三讀通過後，報請行政院核定。

高市環保局指出，為達到淨零目標，高雄市因地制宜擬定「高雄市淨零城市管理自治條例」草案，為使制定內容更臻完善，除預告草案廣納各界意見外，也經過市府3次跨局處開會討論，2次邀集產業代表召開交流會議，10次邀集專家學者與公民團體召開正式會議或個別拜訪諮詢方式。

其中，9月2日與9月20日更由市長陳其邁親自與公民團體及專家學者召開2次諮詢研商會議。會中逐條審視討論自治條例內容，與會委員也提出包含提高條例治理層級、公民參與、淨零基金扶助社會弱勢、提高轉型過程社會接受度等寶貴意見，盼透過多元雙向溝通，完善法制內容。

環保局局長張瑞琿進一步說明，目前自治條例草案共計30條，草案條文以能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等4大目標為基礎架構，內容包括太陽能光電、大戶創電、園區綠電、綠色產業、產業碳盤查與減碳、增量抵換、建築能效、運具電動化、捷運獎勵、低碳規畫、有機農業、低碳社區、企業社會責任、淨零教育、公民參與、低碳稅捐徵免等。

環保局指出，高市府今天在市政會議上，通過該自治條例，顯示市府對於邁向淨零排放目標的決心，後續仍需要提送市議會討論審議，等市議會三讀通過後，再報請行政院核定。