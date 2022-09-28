致用高中美容科學生，今天教師節為師長舒壓肩頸按摩，慰勞師長一年來的辛勞。(致用高中提供)

「老師！您們辛苦了！」大甲區致用高中美容科師生，於28日教師節上午在美容科美髮教室，由三年級學生配合課程內容，舉辦「教師節感恩敬師活動」，學生們爲辛苦付出的教師們舒壓放鬆，並親手奉上茶點讓老師們放輕鬆，享用學生們用心準備的茶點與在校所學的專業服務，感謝平日辛苦付出的老師們。

致用高中校長陳添旺說，今天是至聖先師孔子的誕辰紀念，也是所有教師的節日，為培養學生尊師重道感恩之心，且增進師生互動；特將此活動融入課程教學，讓學生運用所學的專業技能，結合舉辦的「教師節感恩敬師活動」，讓學生親身體驗服務的樂趣，實踐服務的真諦與精神。

致用高中美容科學生，有感師長們平日工作繁忙，生活緊張特別以肩頸舒壓、香氛精油按摩為主題，讓老師們在感恩教師節時能舒壓放鬆，學生們還特別親手繪製邀請卡，獻上最真誠的邀請；除精油舒壓、肩頸按摩外，還加上了香氛頭皮深層Y棒護理，慰勞老師們一年來的辛勞。

陳添旺指出，學生深層淨化老師們的頭部壓力，讓老師們不僅舒壓，還能讓頭皮淨化舒壓喚醒一日好心情，更感謝老師們平常爲學生辛勞的付出，學生除藉此一展所長，學以致用，更因此增加自信從中得到服務的經驗與喜悅，讓活動現場洋溢著溫馨歡樂的氣氛。

陳添旺強調，「良師興國！」一個老師關係到孩子一輩子，無數的孩子構成國家的國民，國民的表現也會決定國家的進步及興盛與否，每位教育工作者都非常重要；因為有教師們在不同領域辛勤耕耘、犧牲奉獻，才能夠創造學子的幸福未來和城市競爭力。