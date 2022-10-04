日前新加坡有段性感辣妹逛商場的影片在網路上瘋傳，影片中有位長髮正妹穿著一襲連身包臀短裙在逛街，並露出大片美背，讓整個畫面非常賞心悅目，然而，影片中卻傳出大媽對著正妹斥責飆罵「妳最好給我把衣服穿好！」，也意外引起網友討論，並且認為「又沒有露點，這樣穿有什麼問題？」。

綜合外媒報導，粉絲專頁「相信我，我是新加坡人」（Trust Me, I'm Singaporean），日前在臉書上上傳1段6影秒影片，有名身材姣好長髮辣妹，穿著一襲藕色的連身包臀短裙，戴著口罩在商場逛街，但可以似乎可以看見辣妹口罩內的笑顏，由於該套服裝相當火辣清涼，該辣妹露出光華雪肌的大片背部，渾圓的酥胸更是微微側露，整個畫面非常賞心悅目。

長髮正妹逛商場大露美背，竟遭大媽怒罵「給我把衣服穿好」。（翻攝自臉書Trust Me, I’m Singaporean）

然而，從影片卻聽到有明大媽嘶吼的聲音，疑似在對著辣妹斥責「妳最好給我把衣服穿好，妳這件衣服很不得體！」，辣妹當下卻完全不理會大罵的指責，反而是對著鏡頭微笑後轉身離去。

影片一出，立刻引起網友紛紛留言表示「又沒有露點，這樣穿有什麼問題？」、「這樣穿關你什麼事」、「妳會不會管太寬了？」、「大媽是在妒忌她嗎」、「人家好身材」、「EQ很高，我是指那女孩並非是那大媽」，並且對大媽指手畫腳不善的舉動認為大媽「才是最不得體的事」；但是也有網友卻質疑這支影片真實度，並懷疑「大媽的聲音是音檔合成」。