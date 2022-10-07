策展團隊期許大家走進老巷弄遇見繽紛花傘，開啟一場奇幻旅程！(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

策展團隊期許大家走進老巷弄遇見繽紛花傘，開啟一場奇幻旅程！(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

蕃薯崎聚落在藝術點綴下，成為引人入勝的新觀光祕境。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南又添新祕境！府城中西區民權路二段巷弄、舊稱「番薯崎」的狹小巷弄中，近來出現由繽紛花傘組成的大型藝術裝置，不少民眾鑽巷弄遇見藝術，為之驚豔，也吸引許多遊客專程拍照，該展限時展至25日，之後，花傘將送給當地居民當「方便傘」，希望大家在生活中在巷弄日常「繼續藝術下去」。

台南舊城區諸多小巷弄有許多土地因受限於早年被規畫惟都市計畫既定用地，無法重建、更新，長年閒置，在夾縫中經歷風華與沒落，但這些狹小空間充滿神祕也很有故事性。舊稱「番薯街」的番薯崎，早期聚集買賣番薯人家，清代時期還曾是熱鬧一時的蕃薯崎商業區，惟如今熱鬧景象不再，巷弄也失去生氣。

著迷於巷弄美感，興起將荒廢、狹窄巷弄稱為中繼空間的「蕃薯崎1625藝術團體」策展人蔡佩烜，找來知名克里斯多插畫森林畫家洪于筑合作展出，過程中也邀請在地居民討論，讓在地居民重啟巷弄生活的美好想像。

展覽以「傘」為主軸，洪于筑完成13幅在府所成見聞的畫作，印製在40把雨傘上，繽紛花傘搭配現地由鷹架搭起的展場空間，重新賦予占地近80坪的蕃薯崎嶄新生命力。

雖然「展場」位於巷弄祕境，但連日來已吸引許多民眾爭睹，驚呼「這條巷子變得好漂亮！好有趣！」文化局指出，這項「中繼空間、藝術再現」計畫，獲得社造計畫支持，期許藉由猶如「種子」的活動，在巷弄間點燃更多創新想法，隨著該展覽告一段落後，後續策展團隊也將持續引進其他點子，喚起更多人關注城市空間規畫議題。