選秀節目《原子少年》捧紅許多小鮮肉，豈料，「天王星」成員小孩（本名何世華）5日被爆出酒後對網美不禮貌，事後本人也在IG發文道歉，表示很自責並願意接受一切懲處；但女方家屬今（7日）發聲，強調「種種行為不能被原諒」，目前已交由台北市婦幼警察局介入調查。
從女方家屬的聲明中得知，他們認為全案該交由司法單位處理，當事人和家屬已前往警局報案，而女方因未成年去夜店已付出慘痛代價，但還是希望外界正視事件重點；提出包括男方在她不願意情況下使用暴力企圖性侵、男方為了演藝事業進行道歉安撫，但其實知道當事人未成年還誘拐發生性行為、惡意流出交往間LINE對話企圖帶風向，種種行為不能原諒。
而「天王星」小孩捲入性侵疑雲，在5日於IG發文公開道歉後，就沒有多做回應，所屬滾石唱片目前也暫無回應。
公開聲明：
很遺憾發生這件事佔用媒體資源
我們決定向外界說明事情真相
而後事件將交由司法單位處理
當事人因為自己的不成熟
未成年去夜店的事情
已經付出慘痛代價
所以我們希望回到事情的重點
而不是企圖模糊焦點
1.第一次男方在她不願意的情況下 使用暴力企圖強行進行性侵
2.為了避免事件造成男方自己的演藝事業發展
而進行道歉安撫 假借交往名義
明明知道當事人未成年誘拐發生性行為
3.事後更惡劣利用自己公眾人物身分
為了維護自己 放任媒體做出攻擊當事人 惡意流出交往時間line對話內容
企圖捏造事實帶風向
試圖毀壞當事人名聲
維護自己
這些種種行為不能被原諒
必須交由司法單位處理
避免更多未成年少女受到傷害
此事是非告訴乃論 就算我女兒再不肯吿男方 一旦社會局介入 證據足夠就會開起調查 目前已由台北市婦幼警察局介入調查
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