39歲女星陳妍希因與陳曉合作《神鵰俠侶》結緣相戀，2016年兩人婚後育有1子「小星星」，幸福組成一家三口，6年來夫妻一直小心未讓兒子的五官曝光。不過近來他們與一票明星好友出遊合照，事後，被友人的老公「出賣」曝光兒子的正面無碼照，接連幾天被罵爆，對此心地善良的陳妍希仍出手相救。

陳妍希不久前才在社群難得貼出，母子倆在鏡子前自拍的同框照，可件穿著蘇格蘭短裙的她，前方站著的正是5歲兒子小星星，身穿黑色皮衣和運動褲，臉上被P上黑色墨鏡的貼圖，不過從臉型、鼻子、嘴巴等臉部器官判斷，看得出，遺傳到明星爸媽的好基因，五官相當精緻立體，身長也慢慢抽高了不少。

陳妍希不久前罕見曬兒子小星星時，有用墨鏡遮擋住雙眼。(圖/陳妍希 小紅書)

麥迪娜老公姜潮PO遊樂園大合照，卻未謹慎遮好陳妍希的兒子正臉。(圖/姜潮 小紅書)

然而，日前夫妻倆與一大票星友，攜家帶眷去遊樂園玩樂，事後女星麥迪娜的老公姜潮，將眾人的大合照PO到個人社群，似乎是因一時粗心，竟將小星星的五官正面無P照，直接在鏡頭前暴露出來，而小星星當下穿的衣服，還正是不久前陳妍希PO出的黑色皮衣，讓姜潮被網友罵翻，後來才下架該張照片。

陳妍希今主動PO出兒子小星星的無P照。(圖/陳妍希 微博)

對此，陳妍希本人今(9日)在微博發文，應是擔心朋友被罵翻，索性超暖公開兒子的正面照，且未經任何的貼圖擋住正臉，可見到小星星的雙眼深邃、有神，瓜子臉的五官立體有形，被粉絲譽為是「陳曉接班人」、「未來的少女殺手」，另外，陳妍希也發揮母愛透露：「願孩子都能快樂長大，媽媽也就快樂了」。