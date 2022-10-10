如何讓桃園人生活幸福又美滿？桃園市長候選人鄭寶清今(10日)在臉書對此發文表示，關鍵是要具有懂政治又有創新經濟的商業頭腦，再配合政治及產業經營的實務經驗累積，以「城市CEO」市長的角色定位來領導治理桃園市政。他主張「捷運BOT」開放民間企業投資，減少公部門支出，創造更龐大的經濟商機；並籌設市立商業銀行，部分利潤回饋經濟弱勢團體或原住民家庭，甚至包括青年創業或微型貸款等，要賺錢給老百姓花。

鄭寶清舉他的政策三箭為例，學童營養午餐免費、青年購屋頭期款政府扛與敬老津貼1萬元的主張，也對居住正義方面，主張公有土地由民間出錢興建，政府按合建比例分成，優先作社會住宅使用，只租不賣，租金用收入所得來計算；此些政策的出發點皆為從各個社會層面去考量，也針對市政府的預算去做試算，就是希望桃園能真正照顧到老中青幼，照顧好每一位桃園市民。

他質疑，桃園升格直轄市近8年，對老百姓的生活與經濟到底有什麼改變呢？全台灣已有9個縣市興辦國中小營養午餐免費，但是6都通通都沒有，包括桃園市；敬老津貼一再縮水，搞大建設爛工程，錢花光了，老人過的沒有尊嚴，年輕人買不起房子，社會住宅又等不到，不敢結婚生子！還有在交通上廣設1百多枝的科技執法拼命開罰單，拼命搶奪老百姓的錢給政府來花用，桃園的交通難道有因此變的更好嗎？桃園的交通死亡人數及酒駕人數都還曾列6都第一名的結果。

鄭寶清強調，是以，桃園的「城市CEO」要賺錢給老百姓花，不能倒過來搶老百姓的錢來給政府花，桃園人才能夠過的有幸福感。他當年提出的鐵路地下化主張獲得前行政院長林全的支持力挺，把高架變地下化，可以幫政府賺3千億元以上。如今，更進一步主張「捷運BOT」來創新突破，開放民間企業以BOT的方式投資興建，加速形成桃園大衆捷運網，減少公部門支出，減少城市重大建設的等待或虛耗，活絡整個交通網又能因此創造更龐大的經濟商機。

另外，桃園也應比照以前的台北市或目前的高雄市積極籌設市立商業銀行，幫市民股東賺錢，部分利潤回饋給經濟弱勢團體或原住民家庭，甚至包括桃園的青年創業貸款或微型貸款都可以比其他銀行更低利且貸款條件更寬鬆許多，為桃園的經濟創新發展機會注入新的活水，同時也解決一些人臨時需要用錢的小額花費需求，避免因為個人經濟財務條件不符一般銀行的規定條件而轉到地下錢莊高利息借貸，造成更嚴重的家庭與社會問題。