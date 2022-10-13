全民運動會彰化隊得獎連連，拿下非六都第一名。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

全民運動會彰化隊得獎連連，拿下非六都第一名。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

全民運動會彰化隊得獎連連，拿下非六都第一名。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

2022年全民運動會13日在嘉義閉幕，彰化縣勇奪17金13銀16銅 總獎牌46面，榮獲非六都第一名，獲得大會頒贈監察院院長獎。這次榮獲金牌數17面，也是自2014年以來表現最佳，總獎牌超越2020年在花蓮寫下41面的紀錄。

彰化縣代表隊得獎連連，健力、水上救生、蹼泳、龍獅運動舞龍項目最受注目。健力好手洪秀靜突破自我，在蹲舉項目破大會及全國紀錄，榮獲女子組第四級（63公斤級）金牌。

台灣最快的游泳健兒吳浚鋒再次泳奪雙金，榮獲蹼泳男子組50公尺雙蹼4連霸及水上救生男子組50公尺帶假人5連霸的創舉。

龍獅運動的舞龍項目也不遑多讓，巫佐益等16人，於男女混合組舞龍夜光龍項目驚豔全場，拿下2連霸，以及舞龍自選套路3連霸佳績。

彰化縣長王惠美感謝所有選手、單項委員會及團本部隊職員，共同努力超越上屆獎牌成績，為彰化爭光，請大家一起再為彰化縣加油，期待彰化健兒持續突破自我、再創佳績。