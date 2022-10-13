《花仙子》X《印花樂》幸福聯名香氛袋。（花仙子提供）

後疫情時代，香味所帶來心靈療癒感受成為熱門話題，台灣在地品牌《花仙子》X《印花樂》攜手推出聯名香氛袋，共創療癒美學，以踏實的幸福和秋季暖陽為靈感，選用台灣街頭飄散、代表「幸福」寓意的茉莉花香為基底，以天然植萃精油製成，將在地親切、友好的人文精神，無形分享給身邊摯愛之人。

台灣濕氣重且陰晴不定的天氣，隨處可掛、持久留香的衣物香氛袋，在即將入秋的微涼季節，更能使穿上的衣物隨時散發溫暖芳香，享受如秋季暖陽般灑落的滿滿幸福感，不僅香調，外觀設計上《花仙子》特別邀請以日常生活作為靈感設計的印花樂，設計百搭文青感十足的鵝黃色調茉莉花印花，帶來清新的氛圍與視覺感受，讓幸福恆存於日常細小片刻。

疫情期間，當居家時間拉長，舒適、放鬆的香氛成為了生活必須，更為心靈帶來療癒與平靜。為此，台灣在地品牌《花仙子》X《印花樂》攜手推出聯名香氛袋，以代表「幸福」寓意的茉莉花香為主調，揉合佛手柑、鈴蘭、麝香與琥珀香氣，清新溫婉、純潔寧靜的溫潤香味，彷彿置身於茉莉花田中，沐浴在秋季暖陽灑落的滿溢幸福感，正是《花仙子》與《印花樂》本次聯名，期待於日常帶給所有人的療癒和希望，全產品堅持選用天然植萃精油製成，通過IFRA國際認證，期望讓每一個人皆能放心擁抱與感受香味。