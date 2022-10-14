知名歌手周湯豪過去曾在選秀節目《原子少年》擔任導師，近日節目冠軍團之「天王星」成員小孩（何世華）被捲入桃色風波，話題持續延燒，因此小孩於12日發表聲明宣布退團。就有粉絲詢問周湯豪對此事的看法，對此他表示「真相只有當事人才知道，自己沒資格評判」。

周湯豪在社群平台上時常以限時動態回應粉絲提問，近日他在「太空港音樂藝術嘉年華」與韓國歌手朴宰範一同現身嗨唱的場面讓粉絲驚訝連連，也讓他的提問箱短時間內就湧入大量提問。除了詢問演唱會細節、對星座的看法、稱讚周湯豪外，也有粉絲問及周湯豪對於「天王星」小孩一事有什麼看法。

周湯豪對此略顯無奈的表示，「不要一直問我別人的事啦！好煩喔，我沒興趣，也不想回答。」直言「那是人家的事，我不喜歡八卦。」並提醒網友「真相只有當事人才知道，我沒有資格評判。」此外，還有網友讓他送一句話給小孩，周湯豪直言指出「一句話能幹嘛？」並請網友停止再詢問他人的問題。

對此，有網友表示「一句話而已，安慰一下有什麼不行？」不理解口頭安慰又有何難。但粉絲們也紛紛力挺周湯豪，認為「這是周湯豪的問答欸，幹嘛一直問其他人？笑死」、「其他人問問題前，能不能先看一下回覆再問啊！」