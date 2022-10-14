小港醫院就曾收治一名土水師傅，因工作長期吸入有含有「矽」的粉塵，加上菸齡已經15年，診斷才發現得了肺阻塞、塵肺症，所幸經診斷治療，現今使用吸入型藥物治療，症狀已大幅改善。小港醫院提醒，越晚診斷的肺阻塞病患，呼吸道症狀越嚴重，死亡率相對提高。因此與台灣胸腔暨重症加護醫學會合作，連2日在小港醫院舉辦「愛肺功能衛教專車」，邀高風險族群上車免費檢測肺功能。

台灣一年有超過5000人因肺阻塞死亡，但卻有很多民眾不曉得什麼是肺阻塞，或對肺部健康無感，高雄市小港醫院陳煌麒醫務秘書表示，當出現咳、痰、喘等症狀應立即至胸腔內科看診。越晚診斷的肺阻塞病患，呼吸道症狀越嚴重，死亡率相對提高。

小港醫院胸腔內科鄭至宏醫師表示，高雄工廠林立，勞工朋友較多，其中又以男性居多，抽菸比率也偏高，除了戒菸會是一個重要的課題，工作會有矽的暴露，也可能會造成塵肺症，也是肺阻塞的危險因子。

鄭至宏醫師分享，在門診曾遇到一位土水師傅，工作長期吸入有含有「矽」的粉塵，加上菸齡已經友15年，初期發現久咳等症狀後馬上就診，才發現自己得了肺阻塞、塵肺症，所幸透過醫師診斷與治療，現今使用吸入型藥物治療，症狀已大幅改善。

為強化民眾重視肺部健康，台灣胸腔暨重症加護醫學會與小港醫院共同合作，於10月13至14日在小港醫院舉辦「愛肺功能衛教專車」體驗活動，邀請肺阻塞高風險族群上車免費檢測肺功能。只要符合其中一項條件「40歲以上、有菸癮或正在戒菸、常接觸二手菸或三手菸者、咳痰喘症狀長達3周以上者」，就能免費上車體驗，並了解自己的肺年齡，現場也有專業的呼吸治療師駐點，與民眾分享正確的肺健康觀念。