參山處長曹忠猷表示，現在是出外旅遊的好時節，參山處於旅展期間推出多樣系列遊程優惠。（參山處提供／潘虹恩台中傳真）

參山處長曹忠猷表示，現在是出外旅遊的好時節，參山處於旅展期間推出多樣系列遊程優惠。（參山處提供／潘虹恩台中傳真）

參山處長曹忠猷表示，現在是出外旅遊的好時節，參山處於旅展期間推出多樣系列遊程優惠。（參山處提供／潘虹恩台中傳真）

近日疫情趨緩，「ATTA台中國際旅展」將於10月21日開幕，展出4天。交通部觀光局參山處協助觀光圈業者與台中市政府等單位聯合行銷，只要民眾於旅展期間在現場4大展攤消費滿500元即可獲得1次抽獎機會，逾百樣好禮隨到隨抽，最大獎還有台中-澎湖來回機票、飯店住宿券等。

參山處長曹忠猷說明，消費滿額抽獎活動是現場憑發票、收據隨到隨抽，滿500元可抽1次、滿1000元抽2次，買越多機會越大，共提供130多個獎項，包括離島來回機票、飯店住宿券、餐券、泡湯券及各樣禮盒、喔熊紀念品等；更表示，現在疫情趨緩、秋高氣爽，是出外旅遊的好時節，參山處也於旅展期間推出系列遊程優惠。

此外，台灣觀光代言人「喔熊組長」也會於10月23日下午1時到「ATTA台中國際旅展」現場，與民眾近距離互動，向粉絲和民眾推荐與竹苗中彰觀光產品業者合作的「喔熊」聯名商品，都是自用、送人兩相宜的商品。

參山處表示，旅展期間系列遊程如「溫泉森林2日遊」、「情定風城2日遊」等皆享兩人同行第2人半價，帶領民眾暢遊八仙山、谷關、合興車站、獅頭山等特色景點；民眾詢問度最高的黃金小鎮單車體驗、大雪山森林遊樂區等主題遊程「樂活之旅2日遊」、「山林農遊2日遊」都可享兩人同行第2人折扣600元的超值優惠，帶領遊客體驗觀光工廠、大雪山森林遊樂區以及彰化田野單車旅遊、溫泉飯店泡湯、以及部落旅遊等等。

參山處更指出，2日遊以上的系列遊程加碼補助深度導覽、特色體驗及在地伴手禮，打造CP值超高的旅遊體驗；更多旅展優惠活動詳情可至粉絲專頁「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」查詢。