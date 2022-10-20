洪佩瑜近來推出新專輯，將在12月9日於信義誠品開唱。（何樂音樂提供）

創作歌手洪佩瑜11年前演唱夯劇《我可能不會愛你》插曲〈踮起腳尖愛〉爆紅，曾參加《超級偶像5》奪下亞軍，不久後卻消失歌壇，直到近期推出首張個人專輯《明室》，20日舉辦媒體活動。她在新作挑戰僅穿內衣拍攝視覺，造型性感，表示從小學習舞蹈，雖然個性保守，但仍勇於嘗試，「有試過很多衣服，但想說這次可以用這個（身體）來跟大家打招呼。」

她在《超偶》同屆冠軍艾怡良已是金曲歌后，若被拿來做比較？她直說：「當時比賽就感覺到她的狀態是要當歌手，沒有想要跟她比較，她有她的歷程，我有自己的進度、走的時間。」

她將在12月9日於信義誠品舉辦LIVE演唱簽名會，期待與粉絲見面。她過去爆紅時，正就讀大學，一心只想完成學業、出國進修，因此沒有發片計畫，近年大多時間在舞蹈、舞團等相關工作，也有遇到碰壁的低潮，甚至因為太勞累導致腰傷復發、無法下床，加上舞團、打工收入不穩，曾有戶頭一度快歸零，幸好有家人一路以來支持，她笑說：「活下來很不容易。」