女星王俐人出演《麻辣鮮師》出道，外型甜美的她還是美國哥倫比亞大學英文系畢業，曾岀演多部影視作品，2021年12月嫁給小7歲演員男友林琮軒，夫妻生活甜蜜，令外界欣羨；她時常透過社群平台與粉絲交流，近日透露自己一覺醒來突然無法彎腰，一檢查才發現身體出問題，讓許多粉絲憂心。

女星王俐人發文透露，上週睡醒就無法彎腰，本來以為休息幾天就會好，沒想到一週時間過去還是一樣痛，甚至更僵硬了，自曝「刷牙洗臉都沒辦法彎腰， 上車下車需要超級慢動作」，去骨科看醫生後，醫生親切問候「好久不見啊！最近好嗎？」王俐人則如實回答「本來很好結果突然一覺醒來無法彎腰，所以回來看您了！」

檢查結果出爐，病症有「肌腱炎，脊椎炎， 坐骨神經⋯」，讓王俐人無奈喊「一堆發炎是怎麼一回事？！」身體狀況讓許多粉絲留言：「祝福早日康復」、「記得要好好保重，保養身體呦，健康才是最重要啦」、「上帝要妳放慢腳步讓靈魂跟上來」，有人推測原因「壓力太大 ，太ㄍ一ㄣ了 要放鬆生活 別把自己逼太緊喔！美女～加油」，王俐人則猜測「上週五工作高跟鞋穿太久了，鞋子真的也很重要！謝謝關心」，有網友給出專業建議「持續不舒服或是有刺麻感去看神經內科，看能不能安排照MRI看一下有沒有椎間盤突出的問題。」王俐人回覆「目前還沒有，幸好」。