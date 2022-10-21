女星楊皓如經常於節目及社群上分享生活，然而昨(20)晚她發文向粉絲請益表示，與某人的恩怨已經解開「現在卻發現她還是到處在背後一直婊妳，請問你們會如何反應呢？」更提到「復仇戲碼我已經準備好多本」引起網友熱議。

原來日前劉雨柔在《小姐不熙娣》節目中爆料，過去曾被某位女星影射為心機女害劉雨柔慘遭網友出征，之後那位女星私下找劉雨柔吃飯和解甚至說：「花花本人告訴我的」，後來三人對質才改口說是為了效果，也不承認自己做過的事，這樣的態度讓劉雨柔與花花相當不滿，而網友循線找到楊皓如過去上《一代女王》的紀錄表示自己曾得罪劉雨柔，但之後有和解甚至一起到《命運好好玩》節目中談論此事，不論如今往事被重新提起，讓網友紛紛猜測兩人是否再次鬧翻。

對此，楊皓如昨(20)晚於臉書發文似乎是針對此事向網友詢問，貼文中她寫下：「如果妳多年前跟某人已經把誤會解開了，這幾年不但受邀參加婚禮還給了紅包，私底下也曾相約聚會、平常見面也嘻嘻哈哈有說有笑，現在卻發現她還是到處在背後一直婊妳，請問你們會如何反應呢？」她也給出三個選項：1、想方法報仇替自己說話 2、直球對決當面對質 3、認清假面不再理會。

楊皓如臉書全文。(圖/楊皓如臉書)

此文一出，有些網友：「應該是～只有妳自己以為誤會已經解開了！」但楊皓如無法理解回應道：「那這幾年跟我假惺惺互動，婚禮還炸我去？」而也有部分網友留言「把自己過得讓她羨慕到死，她不會停止錶妳的，因為她就是比不上妳，以上。」、「能量低格調低，才會一直需要靠講別人，來刷自己存在感，相信你能量格局大，不用理會她，相信她的人就跟她一樣，物以類聚」引發網友熱烈回應。