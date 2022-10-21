周興哲今晚在台北小巨蛋舉辦首場「Odyssey旅程」演唱會，賣力唱跳。（星空飛騰提供）

周興哲（中）邀來「動力火車」擔任嘉賓對唱，互動逗趣。（星空飛騰提供）

周興哲今晚在台北小巨蛋舉辦首場「Odyssey旅程」演唱會。（星空飛騰提供）

周興哲21日起一連3天在台北小巨蛋舉辦「Odyssey旅程」巡迴演唱會台北站。他首場邀來「動力火車」同台對唱〈我很好騙〉，更一同即興飆唱〈怎麼了〉引起粉絲熱烈尖叫。3人見面熱情擁抱，周興哲興奮自稱，「我是動力火車的新團員」竟馬上被尤秋興幽默打槍。

尤秋興開玩笑說，加入動力火車有2個條件，「第一是身高不能超過165公分，第二是不能比我們白，你好像不能加入。」周興哲感謝動力火車當嘉賓力挺，雙方緣起於顏志琳曾翻唱〈怎麼了〉高亢嗓音在網路引起熱論，顏志琳表示，因為就讀高一的大女兒是周興哲的粉絲，每天都播放周興哲的歌曲，更點名顏志琳要翻唱周興哲的夯曲，尤秋興則透露之前沒有聽過周興哲的歌，是因為顏志琳翻唱才開始聽周的歌曲，大讚周很有大將之風。

3人日前還私約一起打高爾夫球，周興哲笑說：「謝謝哥哥們來，能認識哥哥們很享受。」動力火車也直回：「是我們太榮幸，我們自己唱也很享受。」

周興哲一開場身穿深紅色華服，賣力唱跳〈That's All〉、〈Nobody But Me〉等歌曲，他在唱〈說太多〉時突然瞬間霸氣脫掉上衣，大秀結實的二頭肌、胸肌及腹肌，氣氛嗨翻；經紀人透露，周興哲近期為了備戰演唱會，積極健身4個月，並搭配健康飲食、忌口澱粉與宵夜，體脂從15降到13。

他今年憑藉電影《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍金馬獎「最佳新演員」和「最佳原創電影歌曲」，在演唱會串場打造電影規格的影片，他開心說，「很榮幸在金馬獎上成績還不錯，入圍了2項」，隨後更向金曲獎喊話：「希望入圍的成績可以給金曲獎評審參考一下。」

周興哲愛情事業兩得意，本月初驚喜宣布向女友趙岱新求婚成功，不過趙岱新今晚出席金鐘獎因此缺席，雙方事前也都有替彼此加油打氣。周興哲小巨蛋3場門票完售，共吸引33000名粉絲支持，票房粗估吸金8300萬元。