距離九合一大選剩下34天，桃園市長選情部份，根據《TVBS》昨(21日)公布最新民調結果顯示，國民黨候選人張善政的支持度為38%、民進黨鄭運鵬27%、無黨籍鄭寶清及民眾黨賴香伶支持度則分別為6%和5%，另有24%尚未決定。對此，資深媒體人趙少康昨在臉書談到，現在除了《TVBS》的民調張善政領先，其他民調兩邊的差距都在誤差範圍內，所以這周的行程將不遺餘力，輔選桃園！

目前六都選戰之中，趙少康認為，最難分難解的就是桃園一戰，新竹市前市長林智堅的論文門影響桃園甚鉅，再加上張善政院長豐富的業界、行政資歷，讓桃園在民進黨執政八年之下，卻有翻轉的可能，現在除了《TVBS》的民調張善政領先，其他民調兩邊的差距都在誤差範圍內，所以這周將不遺餘力輔選桃園。

趙少康指出，兩強之爭除了爭取中間選民的認同外，還要比較藍綠兩者的基本盤，只有增加支持者的投票意願，把票全部催出來，才有勝選可能，所以本周末不只會出席北投議員候選人林杏兒的競選總部成立活動，及台南市議員王家貞服務處專頁的競選總部成立活動，更會把剩下的時間全部留給桃園。