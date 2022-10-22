昨(21)日金鐘紅毯上其中一個亮點就是《寶島神很大》主持人，及製作團隊與白沙屯天德宮的「邱二王爺」一同走在紅毯上，更是首位走上金鐘紅毯的神明，而昨(21)晚《寶島神很大》也成功奪下兩項大獎，白沙屯天德宮也發文祝賀。

三立電視《寶島神很大》今年入圍《生活風格節目獎》及《生活風格節目主持人獎》也在昨(21)晚成功奪下兩項大獎，《寶島神很大》團隊領獎時的感言「this is our culture」，也成為今年金鐘獎的金句，線上觀看的網友更是留言狂刷。

節目成功奪得兩項大獎後，「邱二王爺」所屬的白沙屯天德宮也於臉書發文祝賀：「本宮邱二王爺榮幸受寶島神很大邀請，參與57屆金鐘獎頒獎典禮，史無前例的第一位神明走金鐘紅毯，在寶島神很大團隊所有幕前幕後的不懈努力，恭喜敲響雙金鐘」

然而，《寶島神很大》主持人柯大堡與「邱二王爺」的淵源，是在去年(2021)白沙屯媽祖回鑾期間，柯大堡突然情緒不穩，而白沙屯天德宮從直播中看見，就立即聯絡柯大堡返回宮中，最後在請示天德宮邱二王爺後表示，祂想到柯大堡家「作客」，隨即柯大堡就將王爺請回台北家中，而在同年邱二王爺聖誕千秋時，王爺就將柯大堡收為祂的「契子」。