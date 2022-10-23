桃園市蘆竹區海湖國小教務主任張哲溢，小時候成績倒數，班上50名同學，他排名第48，做智力測驗也是全班分數最低。上了國中成績仍然掛車尾，高中又落榜重考，準備考試期間還是每天偷溜出去打電動、到處晃蕩，沒想到突然其來一場車禍，徹底翻轉人生。他最近被教育部選為教育家人物典範。

「當時我撞傷了脊椎，臥床休養數月，國中老師楊明茂前來探望我。」老師對張哲溢說：「不會讀書沒關係，還是希望你能夠繼續讀高中。」張哲溢學習成就低落，不被眾人看好，從小就不是讀書的料，國中老師卻鼓勵他繼續升學，讓他非常感動。

「至少要取得一定的學歷，以後就可以放手去做自己的事情。」老師在床榻前關懷地說，短短幾句叮囑，在張哲溢心中激起漣漪。他在病榻上暗暗發願：「如果可以的話，我也想成為這樣一位好老師。」

從此張哲溢發憤讀書，一路考進師範學院，最後成為良師，誨人不倦。曾經叛逆的他，端正自身，苦讀成就，到偏鄉任教後，發覺小校學習資源不多，孩子受環境影響，容易產生客觀的城鄉差距，更加體會到學校是學生成長學習的堡壘，知識的充電站，自己的責任就更加重大了。

「看到這裡的孩子，就像看到兒時的自己，如果孩子貪玩不讀書，我會跟他們說：『你看！主任以前成績也是不好，但現在成為了老師。』」以此鼓勵學生們上進。

對於弱勢叛逆的學生，張哲溢也用心引導。曾有一個學生平時喜歡打架鬧事，張哲溢把他「拐」進學校的獨輪車隊，結果讓他從運動中找回自信，奪下全國獨輪車100公尺競速冠軍，從此改頭換面，成了乖小孩。

從不被看好到成為人師，張哲溢對孩子更加同理，幫助他們找到自己看不見的優點，提升學生的自信。「我希望孩子能夠了解，不是會讀書、會考試的才是好孩子，才會得到讚賞。」給孩子表現的舞臺，讓孩子發現：「哇！原來我也很厲害、也很行！」看見自己的價值，這是鼓舞張哲溢在教育路上前進的動力。