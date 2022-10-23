去年本土疫情爆發，不少民眾搶打疫苗，但國內疫苗短缺，許多人只能被迫打高端，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，當初選擇打高端的人都是情況所逼，再加上後來不少公司行號求要打滿疫苗，大家沒得選，只能被迫打高端，貼文引發網友共鳴說，「很多人是非自願打高端的，真的好無奈」。

蘇一峰今（23）日於個人臉書指出，去年國內疫情爆發，民眾搶打疫苗，但當時國內疫苗短缺，引發民眾恐慌，再加上許多公司行號、行政機關要求打疫苗才能上班，否則就必須做PCR確認陰性，不少人沒得選，又不想一直被戳鼻孔而被迫接種高端。

貼文曝光，引發網友熱議，「是的，當時是因為國內根本沒有足夠的疫苗，另外一個消息是高端推出的同一天，台灣政府就善心給所有在台灣外國人都能公費打疫苗，結果自動選的都是高端」、「很多人是非自願打高端的！因為沒有其它疫苗可打，上班的地方又強制要打疫苗才能上班，所以只好打高端」、「政府沒逼你打高端，只是不給你其他選擇」、「在政府有意阻擋合法疫苗進口下選擇高端確實有些無奈，但是後來疫苗充足後，還是只能選擇高端就讓人無言」。

留言中也有一名網友分享PTT的文章，內容為今年4月疫情爆發時，一名網友發文抱怨，現在疫情燒起來，規定要打滿3劑疫苗，結果連問了十幾間診所，全部只剩下高端疫苗，他忍不住怒罵「疫苗剩下高端，還要人打滿三劑，政府不負責任」。