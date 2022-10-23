小抹香鯨媽媽昨晚在志工保定下休息後，心跳維持穩定速率。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

母子小抹香鯨擱淺笨港沙灘 媽媽獨活救治中

桃園市笨港沙灘22日有一對母子小抹香鯨擱淺，小孩不幸身亡，媽媽則體表受有擦傷、嗆水等情形，當日深夜緊急送至基隆八斗子岸置中心收容，在醫療團隊、志工照顧下，23日上午傳來好休息，小抹香鯨心跳已維持穩定速率，將安排超音波、胃液檢查。

基隆市政府產業發展處表示，昨日民眾於桃園永安漁港南方的笨港沙灘發現一對母子小抹香鯨擱淺，小孩擱淺不久後不幸死亡，母親則尚有呼吸心跳，立即送至八斗子岸置中心收容，初步檢視，其體長約250公分、體重約400公斤，體表有擦傷，體態稍微消瘦。

產發處指出，小抹香鯨媽媽剛入池時，因呼吸緊迫有嗆水、速率偏快、呼吸深度偏淺等情形，時常噴出白色泡沫，所幸入池後整體表現趨於穩定，雖對外界有警覺，但沒有過於激動反應，昨晚在志工保定下休息後，目前呼吸深度增加且速率減緩，心跳則維持穩定速率。

產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀說，醫療團隊已對小抹香鯨媽媽實施抽血，並針對呼吸道進行細胞採樣及細菌培養，後續也將安排超音波、胃液等檢查，更完整評估其整體健康狀況，後續將於每日上午10時更新收治情形。

產發處補充說明，小抹香鯨與侏儒抹香鯨是體型最小的鯨魚之一，兩者雖是近親，卻完全不同種類，由於外型相似，野外辨識十分困難，常需要採樣或DNA驗證。此外，牠們也是台灣擱淺的常客，在每年擱淺鯨豚總數中，估計占十分之一，由於生性容易緊張，導致救援不易，若現場吵雜或有大動作，可能會過於「緊迫」引發生理性崩潰。