市場拜票又被嗆！民眾怒批「民進黨要倒」再轟簡舒培走開 陳時中一旁看傻尷尬比號次

不歡迎阿中？民進黨台北市長候選人陳時中今(23)日上午進行市場拜票，但龐大的掃街隊伍竟把整條通道給擋住，導致有在場民眾不滿，怒嗆「踩1萬多屍體要過去、吵死了、走開啦」等，讓陳時中只能尷尬比出自己抽到的12號。而臉書粉專「政客爽」也貼出多位買菜媽媽的表情，似乎沒有因為陳時中現身拜票而興奮一湧而上，而是站在一旁苦等露出無奈神色。

陳時中今日上午前往大安區龍泉市場掃街，因為隊伍龐大、人數眾多，直接把通道給堵死，擋到民眾逛市場、買菜的路，有人心生不滿，直接當面怒嗆「什麼嘛！踩著一萬多屍體過去，民進黨讓他倒，民進黨不好，媒體都被你們控制」、「走開啦！這裡是我們的市場啦」。

被民眾嗆聲後，陪同掃街的台北市議員簡舒培、立委莊瑞雄等人急忙讓出一條路，但莊瑞雄口中不斷說「慢慢走、慢慢走」，疑似再度惹惱該民眾，讓對方馬上又補嗆一句「吵死了」，而陳時中整個過程都在旁與支持他的民眾合照，並比出他日前抽籤抽到的市長候選人號次12號。

「政客爽」發文酸，「陳時中不是正在被嗆，就是在被嗆的路上，你到底有多顧人怨阿～最後那句：走開啦！聽得有夠爽哈哈哈哈哈哈哈哈哈！」。「政客爽」引述民眾嗆聲內容為「那個大聲幹嘛！市場這麼擠了，還這麼多人，媒體都被你們控制，踩著1萬多屍體要過去，民進黨會倒，走開啦！」

此外，「政客爽」還在留言區PO出一張照片寫「很多人被擋住不能買菜」，只見畫面中一群媽媽買菜被擋，只能在旁等待並紛紛露出無奈表情。網友也讚：「走開啦！那句超霸氣」、「業力爆發，陳時中被罵剛好而已，真是 爽」、「簡小姐不是很愛嗆，人在現場怎麼不敢嗆回去（政客爽：她整個不敢講話）」。