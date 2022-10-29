民進黨台北市長候選人陳時中昨日在民進黨社群之夜大嘆，都不知道自己有這麼多東西可以被罵，還有縣市首長疫情期間都跟他致謝，但選舉一到卻馬上換張臉，抹黑他「謀財害命」；對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安大酸，這種把成功攬在自己身上當功勞，把失敗永遠推給市民的態度，讓台北人很失望，至於抹黑、抹紅、抹黃，民進黨才是真正的專家。

蔣萬安批評，自稱善良敦厚的陳時中卻對最邪惡的周玉蔻連一句批評話都不敢說，台灣人絕對是善良敦厚，台北人更是勇敢堅毅，從去年5月開始疫情爆發，不管是台灣人的善良敦厚或是台北人的勇敢堅毅，大家不會忘記陳時中的防疫團隊指出萬華是破口、讓大家沒有疫苗打、買不到快篩劑，現在卻把防疫成績說是自己優異的表現。

蔣萬安痛批，把成功攬在自己身上當功勞，把失敗永遠推給市民的態度，讓勇敢堅毅的台北人很失望，至於抹黑抹紅抹黃我想台灣人都看得非常清楚，民進黨才是真正的專家。