民進黨台北市選人陳時中今天出席「2022陳時中競選市長百工百業後援會成立大會」，陳時中提到，黨籍立委跟他說，事情要講清楚，因為對手現在的策略是「三人成虎」，蔣萬安、黃珊珊和柯文哲三人互相交叉掩護，輪流攻擊他，打到讓人覺得是真的。

他也提到，百工百業都出來挺他，昨天年輕人的社群之夜也很熱鬧，年輕人也都很挺他，掃街的時候也很多人擁抱他、跟他握手，網路正聲量也是第一名，「說他民調最後一名，誰相信？」因此，他要拜託大家，不要讓對方這種三人成虎的策略矇騙。

陳時中還說，之前他說被人罵了也稍微會痛，現在又有人說他不能感到痛，他認為他只是心中覺得不服，大家努力對抗病毒，在國際上也取得相當好的成績，但現在卻被當成病毒打。他希望大家在這次選舉支持他，讓他平反，讓大家知道我們在做對的事情，也讓他以後可以做更多事情，讓台北更好。

今天是陳時中百工百業後援會成立最後一場，也是最大場，首先感謝現場站出來挺他的百工百業朋友們。他說，過去這幾年，在防疫過程，知道對大家一定都有受苦之處，他也趁這個機會向大家說聲抱歉，讓大家不方便、讓大家受苦。不過這些事情總是會過去，大家一起努力，現在已經看到疫情的曙光，這是非常不簡單的成就。

他說，而他過去擔任五年多的衛福部長，在中央執行很多政策，未來4年、8年都會把中央政策執行好，讓台北發光發亮。

最後，陳時中說，他抽到12號，是天選之號，他也宣布一個密碼，1x1x2x6等於12，請大家11月26日，投12號陳時中一票、民進黨提名市議員一票，並支持18歲公民權。

陳時中競總主委陳建仁則表示，現在是台北的轉機，只要選出一個肯做事、肯打拚的市長，台北可以更好。現在這位市長需要大家來挺。一同相挺陳時中，陳時中是唯一適合把台北市帶到全世界，讓台北發展的市長。

自8月9日內科園區產業後援會成立以來，百工百業後援會是第33場由台北市產業、社團所成立的後援會，現場有1200位百工百業的領導代表出席，象徵他們所屬的產業、團體全力支持陳時中。