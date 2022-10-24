湖人看來距離新球季首勝還很遙遠！拓荒者24日靠著利拉德狂飆41分，葛蘭特更在最後3秒投進致勝兩分球，驚險以106比104逆轉擊敗地主湖人，拿到開季3連勝，戰績暫居西區首位，反觀湖人吞下開季3連敗，排名位居西區墊底，至今還沒辦法順利開胡。

打到最後1分56秒，湖人還以102比95領先，沒想到接下來拓荒者打出誇張11比2收尾攻勢，儘管湖人靠著詹姆斯最後7秒的灌籃追平比數，可是葛蘭特接著切入放進致勝球，湖人再把最後一擊機會交給詹皇，這次他中距離跳投失手。

利拉德繼續保持生涯專打湖人的特質，生涯面對湖人場均可拿28分，葛蘭特也替拓荒者拿下16分，西蒙斯12分，哈特9分、16籃板，只是季前誰能想到，拓荒者可以拿到開季3連勝，且暫居西區龍頭，他們的表現確實超乎外界預期。

詹姆斯今天拿下31分、8助攻與8籃板，這是他生涯第1134場得分破20，追平卡爾馬龍並列史上第一，安東尼戴維斯也有22分、10籃板，韋斯布魯克雖有10分，他卻投15中4。湖人此役三分球投33中6，命中率僅1成82，目前3場例行賽三分球總計投118中25，三分命中率2成12繼續排在聯盟墊底。