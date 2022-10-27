What a dish by Jamal 😮‍💨 pic.twitter.com/rGWXp9hGHT — Denver Nuggets (@nuggets) October 27, 2022

就算韋斯布魯克沒上場，湖人還是沒辦法贏球！靠著「小丑」約基奇拿下31分、13籃板、9助攻與4抄截的準大三元演出，金塊27日以110比99輕鬆擊退湖人，拿下本季第3勝(2敗)，也讓湖人苦吞開季4連敗，這是湖人自從2015-16年球季以來首度嘗到如此開局敗績，湖人跟魔術、國王續居本季還沒開胡球隊。

韋斯布魯克因為左腿拉傷穿便服坐鎮場邊，湖人改用里夫斯先發上陣，一開賽還能緊咬比分，不過金塊靠著約基奇與布魯斯布朗兩人火力取得領先，幸好湖人在上半場結束前靠著詹姆斯發動6比0小高潮，打完上半場，雙方54比54平手。

不過金塊下半場馬上靠著波普接連兩記三分球帶動，打出18比6猛攻，隨後打到第3節還剩3分09秒，波普的快攻上籃，幫助金塊擴大領先到18分，可是波普在落下時不小心扭傷左腳踝，當場痛到直接倒地，幸好他還能自行走進休息室。

湖人卻沒就此放棄，末節一開始就打出8比0，縮小雙方到7分，可是金塊馬上換回主力，也回應一波10比2小高潮，靠的就是約基奇與賈瑪莫瑞內線聯手，約基奇的數據也很快逼近大三元，打到最後2分46秒，雙方也提前撤下主力。

金塊除了約基奇準大三元，布魯斯布朗也拿18分、5籃板及4助攻，賈瑪莫瑞與波普各有13分，傑夫格林10分；湖人以安東尼戴維斯22分、14籃板及5助攻表現較佳，詹姆斯雖有19分、9助攻與7籃板，全場卻發生多達8失誤，隆尼沃克15分。