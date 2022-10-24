由於今年以來高通膨影響終端消費力，使得面板及車市都出現下滑情況，明基材(8215)偏光片稼動率下滑，隔離膜新產能也延後開出，明基材也下修資本支出計畫，由原本20億元降至14億元。

明基材9月營收降到今年以來單月最低，為11.1億元，年減15.34％，也連5個月下滑，董事長陳建志指出，偏光片受到面板景氣反轉，產能利用率剩下65～70％，營收占比降至8成以下，台灣客戶6月開始調整庫存，大陸客戶還在調整，整體訂單能見度不高，要觀察雙十一和黑色星期五的銷售情形。也由於車市受到影響，明基材蕪湖廠原本規畫第四季隔離膜新產能開出，目前也將延後，至於實際投產時間還沒確定，雲林廠擴產則依照原訂計畫進行，也使得今年資本支出，從20億元砍至14億元。 不過，醫療部分維持成長，其中安適康止血和傷口護理產品受惠於歐洲市場需求大，年成長率達50％，醫療包材業績也不錯；隱形眼鏡大陸市場衰退，但台灣和東南亞市場彌補部分缺口。

明基材上周五也由陳建志代表捐贈安適康快寧止血紗布至內政部警政署刑事警察局，雙方攜手守護警察出勤時能即時、有效的處理傷口突發狀況。安適康是明基材料旗下的醫護產品品牌，結合先進的材料技術及製程，研發傷口各階段的護理解決方案，幫助傷者能更快回歸日常生活。

安適康快寧止血紗布使用親水性幾丁聚醣(甲殼素)纖維製成，適用於各類出血性傷口護理，可快速控制失血，吸收傷口滲出液。快寧紗布吸收液體後會形成凝膠態保護層，可維持濕潤的癒合環境，避免傷口摩擦，減少傷口疼痛感，降低傷口污染風險。在國外頂尖軍隊裝備中也都會配備幾丁聚醣材質的止血紗布，能夠在傷患送抵醫院前，挽救絕大多數瀕臨死亡傷者。