蔣萬安當選，國民黨重返台北市政府，代表朱立倫提名策略獲得勝利，朱立倫政治路線成為藍軍主流。在蔣萬安當選的前提下，如果張善政同時贏得桃園，朱立倫代表國民黨參選總統確實合情合理，黨內其他挑戰者將不具備正當性。

國民黨支持者的信心重振旗鼓，認為在打敗民進黨上獲得重大成果，並順利避免讓陳時中當選的惡夢。對國民黨試圖重返政權來說，蔣萬安的當選是利多；不過，由於蔣萬安的政治能力極差，無論怎麼努力學習，都不會成為年輕世代的領導人，短期對國民黨選總統有正面價值，長期對國民黨會是負面資產。

蔣萬安無法模仿侯友宜的模式，以台北市長的層級來說，由於程度不足，政治能力低弱，後天學習的空間有限，政治應對將成為經常出現的公關災難。對民進黨和民眾黨議員卻是相當有利，蔣萬安遠比柯文哲更不耐打，也更容易出錯，因此議場質詢很容易能獲得媒體關注，對民進黨議員尤其是重大的利多。

黃珊珊當選，民眾黨延續執政，保住台北本命區，討厭國民黨和民進黨的選民，將會取得預期之外的勝利。社會對第三勢力能否在藍綠脫穎而出，內心存在疑問，多數人相信柯文哲只能算作特例，因此黃珊珊的成功，可以為第三勢力挑戰總統大選奠定基礎，替包括柯文哲在內的總統候選人，鋪平參選道路。

黃珊珊的成功，對國民黨和民進黨議員都相當不利，黃珊珊對台北市和台北市政相對熟悉，施政上相對穩定，衝突性很低，因此議場質詢很難有亮眼表現。

陳時中當選，短期來看對民進黨有利，長期來看卻是民進黨的負面資產。陳時中的成功，會讓蔡英文延續政治生命和影響力，代表蔡英文提名策略獲得象徵性的成功。陳時中的政治性格很強，作風相當強悍；對民進黨來說，選總統時打出抗中保台路線將會具有正面意義。陳時中會成為蔡英文執政延續的象徵。

陳時中的當選，同時會延續其自身的爭議性，對民進黨來說，社會對陳時中的極端評價，將會從疫情指揮官的防疫表現，持續延燒到台北市政府。對在野黨明年在總統大選挑戰民進黨而言，反而是相當有利，社會上的民怨相對容易持續累積，陳時中的爭議很容易擴大。

只要在野陣營繼續看見陳時中當市長，就會想起對民進黨防疫表現的不滿甚至忿恨，進而民怨會持續延燒到總統大選。議場質詢上，國民黨和民眾黨議員各有所得，尤其對國民黨議員的媒體曝光度極為有利，年輕議員將會獲得不少成長茁壯的機會。

蔣萬安、黃珊珊和陳時中，究竟誰會當選台北市長，不久即將揭曉。九合一選舉剩下的時間，無論政客如何希望能炒熱選情，最後都只不過是歹戲拖棚。（作者為台灣民意調查文教基金會秘書長）

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