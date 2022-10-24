每個人的性格各有特點，追愛方式也不盡相同，有些人會大膽說愛，有些人卻缺乏勇氣，遲遲不敢行動。《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬鼠、兔、龍者即便遇到真愛也不敢表白，寧可錯過也不願意主動跨出第一步。

▍生肖鼠：害怕失去

屬鼠的人心思細膩，而且在感情上表現得比較脆弱，以至於面對感情問題上他們始終都很敏感，哪怕有了喜歡的人，他們也不敢輕易表白，因為害怕被拒絕後連朋友都當不成，到時候就真的一無所有了。

▍生肖兔：缺乏自信

屬兔的人比較缺乏自信心，所以他們在生活中一直都表現得很溫和，盡量避免與人發生衝突，但正是因為沒有自信的緣故，所以他們即便再喜歡一個人也不敢去表白，寧願將這份感情壓抑在心底。

▍生肖龍：怕丟面子

屬龍的人在很多時候都給人落落大方的感覺，哪怕面對陌生人也能夠侃侃而談，但遇到感情問題時他們反而會很緊張，或許是因為對於感情太過重視，加上本身很要面子，所以哪怕喜歡一個人，他們也不會主動表白，就是害怕被拒絕，丟了自己的面子。