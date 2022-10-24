感情世界中經常發生一方付出越多，另一方越不懂得珍惜的情況。運勢命理網站《靈匣網》分享，巨蟹座、獅子座、處女座、雙魚座、摩羯座的女生對待另一半常常沒拿捏好付出的分寸，以至於無條件的給予，卻得不到對方的珍惜。

【巨蟹座】

巨蟹女一旦陷入愛情，就會為另一半無條件付出，認為犧牲奉獻就能得到對方全部的愛，但無條件的付出，往往會忽略了對方真實的感受，自然也無法得到對方的珍惜，久了甚至會被認為一切都是理所當然的，反而不被當一回事。

【獅子座】

獅子女總是把自己認為好的東西強加到另一半身上，也不管對方意願如何，加上她們是典型的大女人主義者，只要是自己認定的好東西，就不允許對方說不，態度非常強勢，自然很難得到對方認可。

【處女座】

處女女在為另一半付出的同時，也很愛絮絮叨叨的，總把自己付出過的一點一滴都掛在嘴邊，而且她們不希望對方身上有一點缺點，所以會用付出的方式強迫對方為自己改變，這樣的舉動當然很難得到對方尊重。

【雙魚座】

雙魚女在為另一半付出的同時，也會非常渴望得到對方的重視，但明明有條件讓自己過得很好，卻甘願把所有的好都留給對方，反而讓人感覺不是真心付出，而像是在演一場戲，因此她們的付出很容易被對方嫌棄。

【摩羯女】

摩羯女很有責任心，卻會把另一半應該承擔的責任全攬到自己身上，經常讓對方感到很有壓力，甚至覺得自己在感情中沒有施展才能的機會，明明想成為摩羯女的依靠，反而成了她們的累贅，進而產生想逃跑的念頭。