在社會上總會碰到一些人說謊完全不會面紅耳赤，甚至能把黑的說成白的，讓人察覺不出一絲破綻。《科技紫微網》運勢專欄指出，雙子座、處女座、天秤座、雙魚座比較擅長說謊，他們希望可以把事情轉往好的方向，認為撒點小謊不成問題。

▍雙子座

雙子座的個性非常討喜，會說話而且非常機靈，應變能力也特別強，造就了他們見人說人話、見鬼說鬼話的特質，雙子很早就體會到，在社交方面，會說話的人往往比較受歡迎，這時就免不了說點小謊話，加油添醋把事情描述得更戲劇化，談戀愛的時候更會用甜言蜜語來討伴侶心，對雙子座而言，說點場面話就能哄得大家都開心，有什麼不對。

▍處女座

處女座通常被認為個性嚴謹、一絲不苟，但其實有著強大的邏輯和縝密的心思做後盾，即使說謊，也能讓事情的因果關係聽起來顯得無比合乎情理，當處女座說謊，究其原因可能有兩種，可能為了維護個人形象，說謊能夠讓自己看起來體面些，或者讓自己心裡過得去，另外一個原因是處女座怕麻煩，如果一件事情撒個謊就能解決，那又何必捨近求遠。

▍天秤座

天秤座通常為了要躲避爭執和衝突，一點小謊言在他們看來是無傷大雅的，比起真相和真實的感受，他們會選擇維持表面的和諧，即使有些虛情假意的邊緣也關係；天秤座個性多半不太會拒絕別人，比起直接表明心意，寧可找個理由撒謊，然後為了要圓這一個謊，又說了新的謊，其實天秤座說謊時心裡並不好受，但為了維持某種美好的秩序，總能找到各種不得不撒謊的理由。

▍雙魚座

雙魚座生來就是非常變幻多端，又因為守護星海王星的影響，骨子裡有一點以欺騙為樂的特質，謊話脫口而出的時候，甚至不覺得自己在撒謊，認為是在展現演技，在想像力豐富的加持下，雙魚座非常會編故事，把很多故事都說得像親身經歷一樣，這麼做也許是想吸引對方注意，但其中究竟帶有幾分真心與愛意，或許只有雙魚座自己最清楚。