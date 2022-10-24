哈利和梅根若觸及底線 查爾斯可能拔了兩人頭銜

英王查爾斯登基已6星期，而他還遲遲沒封哈利和梅根的子女頭銜，並不是巧合。王室專家兼傳記作家妮可（Katie Nicholl）說，查爾斯有「無情」的一面，甚至連哈利與梅根的頭銜可能也有危險。

綜合《美麗佳人》（Marie Claire）和《鏡報》（The Mirror）等外電報導，要是哈利和梅根繼續攻擊，以任何方式玷污王室，甚至連他們的頭銜可能也不保。

問題在於，影視串流平台網飛（Netflix）預定11月播出的第5季「王冠」（The Crown）影集中，加入了查爾斯不甘當英國史上最資深王儲，密謀和時任首相的梅傑醞釀逼宮，要女王退位的情節，引發廣大爭議。緊接著第5季播完後，網飛準備打鐵趁熱，要在年底前播出哈利和梅根的紀錄片系列。

另一方面，哈利4000萬英鎊（約14億台幣）的大爆料式回憶錄也已完成，只剩最後潤色，據說其中對查爾斯和他的父子關係多所著墨，有深入探討。

妮可說，如今哈利的父親坐上王位，照理說哈利和梅根的兒子亞契，還有女兒莉莉貝都有權獲封王子和公主，但要是他們繼續投震撼彈，可能會激出查爾斯「無情」的一面，不僅不會給哈利的子女頭銜，還可能拔了兩夫妻的頭銜。

此外，妮可強調，消息人士透露，查爾斯有底線，他要的是信任和尊重，不會坐視他最重視的家人或王室名聲遭玷污，或甚至被毀掉。

然而，當哈利夫婦簽下天價回憶錄和紀錄片合約時，根本沒料到，女王會在9月8日辭世。也沒想到，紀錄片和回憶錄可能會在女王過世，父王查爾斯登基後短短幾個月內播出和出版。

雖然哈利和梅根向來都對女王讚不絕口，但哈利卻已公開證實，和查爾斯關係緊張。盛傳查爾斯即位後，兩人忙著修改大爆料式回憶錄和紀錄片的內容。據《我們周刊》（Us Weekly）報導，消息人士說，梅根夫婦將軟化有關查爾斯的內容，調整一些描述他的方向，並增加和女王親密相處的細節，以免逾越紅線。