即將邁入成軍第6個球季的福爾摩沙台新夢想家，24日召開開季記者會宣告新球季精神口號「可以KeYi」，夢想家總經理韓駿鎧表示，這個全新口號象徵夢想家就算面對不同狀況，也都可以成功突破，更給予穩定團隊感覺，「我們今年也積極補強，只可惜讓成力煥3年換了3隊。」

夢想家今年夏天從裕隆挖來周柏臣與盧冠良，且跟桃園領航猿交易換來吳家駿、林耀宗，陣容有效補強升級，韓駿鎧說：「我相信我們每個上場的球員幾乎都可以帶來貢獻，我也希望我們的『魔鬼主場』，在新球季可以繼續創下主場勝率最高紀錄。」

夢想家主場台中洲際迷你蛋，上季完成例行賽15場與季後賽2場門票全部完售紀錄，也讓夢想家成為主場勝率最高球隊，新球季更繼續升級，包含全新宿舍的啟用，甚至最有人氣的啦啦隊Formosa Sexy也補進兩名新成員，更計畫推出全新單曲

至於新球季門票預售狀況，場邊MVP季票目前已經售盡，新球季門票預售已經突破千萬，充分證明夢想家的高人氣，此外夢想家繼續跟台新銀行合作，目標共同實現綠色生活，夢想家也將延續跟Converse合作，且跟Novelship、Up直播合作。