關懷偏鄉弱勢不遺餘力的永慶房產集團，旗下加盟四品牌：永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，集結竹苗區超過150家加盟店的力量，以實際行動關懷偏鄉弱勢，推動「攜手公益 暖心傳愛」公益活動。

此次總計募集超過70萬善款，分別捐助給新竹縣清泉天主教教會、新竹縣天主教世光教養院、新竹縣五峰國小棒球隊及苗栗縣福興武術國民中小學，一共四個單位。由永慶不動產竹苗區經管會黃煜均會長、有巢氏房屋竹苗區經管會張汯翰會長及台慶不動產竹苗區經管會余柏霖會長帶領加盟店夥伴們一同前往各受贈單位，將愛心傳遞出去。

愛心足跡遍布新竹、苗栗！ 竹苗區加盟四品牌公益行動回饋社會

地處偏鄉的清泉天主教教會及天主教世光教養院，清泉天主堂的丁松青神父在此服務已超過40年，翻修了教會、規劃了許多空間，提供部落孩子們多元的使用空間，此次捐助經費將作為支持部落孩子就學使用，讓偏鄉的孩子能持續學習不中斷。

永慶房產集團竹苗區加盟四品牌以實際幫助弱勢族群，未來也會持續公益回饋在地。(圖/永慶房屋提供)

天主教世光教養院針對重度、極重度智障者與多重殘障者提供照護，除了基礎的照顧外，也安排多元的專業知識課程教導身障者，但由於經費都是來自各單位的捐贈，且教養院門口柱子老舊又急需修繕，黃煜均會長得知消息後便即時支援經費提供協助。

黃煜均會長表示，身為都市孩子實際到了偏鄉後真的感觸很多，原來竹苗區有這麼多單位需要協助，身為在地人更有使命幫助地方向上成長，只要是我們能力所及，一定會全力支持。感謝竹苗區經管會的夥伴們一起投入公益活動，團結力量無限大，讓公益變得更有意義。

竹苗區加盟四品牌捐款讓偏鄉的孩子能持續學習不中斷，將公益之心傳出去。(圖/永慶房屋提供)

永慶房產集團竹苗區加盟四品牌關心偏鄉教育

偏鄉教育需要被關注！竹苗區永慶加盟四品牌深入了解偏鄉學校面臨的問題，再提供支援，將愛心送到新竹縣的五峰國小及苗栗縣福興武術國民中小學，期待能幫助偏鄉孩子安心學習成長。

新竹縣五峰國小因地理位置處於偏鄉，校內棒球隊的資源相對匱乏，而五峰國小棒球隊也是新竹縣內唯一的偏鄉少棒隊，永慶竹苗區加盟四品牌已連續第二年捐助五峰國小少棒隊，張汯翰會長分享到，此次經管會的夥伴一共捐助20萬善款，作為球隊訓練用，讓充滿活力的球員們可以無後顧之憂安心練球，打出滿意的成績。

竹苗區加盟四品牌捐款讓偏鄉的孩子能持續學習不中斷，將公益之心傳出去。(圖/永慶房屋提供)

苗栗縣福興武術國民中小學是全台唯一以武術特色辦學的公立學校，培育武術項目的專業競技選手，推廣武術人才。日前學生在111年全國武術聯賽榮獲金牌佳績，然而因地處偏鄉，學校資源需要持續進步，永慶竹苗區加盟四品牌支持學校培養德術兼備，文武合一的人才，捐贈20萬元經費，期盼學校孕育出台灣新一代優秀人才。

余柏霖會長表示，贈人玫瑰，手有餘香，期盼透過我們的力量幫助他人，捐助的經費讓各單位能有更好的規劃及設備提供給需要的人，未來也會持續響應永慶慈善基金會的「愛圓滿接力」計畫，關懷弱勢，帶給竹苗區滿滿的溫暖。讓社會充滿愛與善。